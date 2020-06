WWE: Johnny Gargano è salito sul ring vestito da Mandaloriano

Dopo aver visto la nuova maschera di un atleta della WWE, gli appassionati del wrestling hanno apprezzato molto il look di Johnny Gargano ispirato ad uno dei personaggi di Star Wars più famosi degli ultimi anni.

L'atleta aveva scritto un messaggio su Twitter rivelando che il suo nuovo look avrebbe fatto molto piacere ai fan, oltre che essere molto ispirato ad un'opera che ha dato vita a numerosi oggetti di merchandise. Queste parole avevano suscitato la curiosità di tutti, come si può leggere nelle risposte al tweet di Johnny Gargano, ma in pochi si sarebbero aspettati di vederlo salire sul ring di "NXT TakeOver: In Your House" vestito in modo simile al protagonista di The Mandalorian.

Trovate le foto del match in cui Johnny ha sfidato l'attuale campione nordamericano della NXT Keith Lee in calce alla notizia, l'idea è piaciuta molto ai fan del wrestling, che hanno accolto positivamente questo cambio di look del personaggio di Johnny Gargano, che in breve tempo è diventato uno dei villain più famosi della WWE.

Infine vi segnaliamo questa intervista a Bryan Alvarez della WWE, in cui parla della questione degli atleti licenziati dalla federazione, che potrebbero tornare a far parte del roster dell'organizzazione di wrestling più famosa.