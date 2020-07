WWE, Kairi Sane è più importante di Rey Mysterio per l'azienda?

Nel panorama del wrestling incominciano a sparire sempre più personaggi storici, e dopo il ritiro di Undertaker, Rey Mysterio è uno dei pochi a rimanere ancora in piedi sul ring, anche se la WWE non sembra voler continuare ad investire su di lui.

Niente rinnovo per Mysterio, che al momento continua a lavorare senza un vero e proprio contratto: non si conoscono i motivi di tale situazione, ma è probabile che le due parti in causa non abbiano trovato un accordo dopo i licenziamenti che hanno investito il mondo del wrestling nei mesi scorsi.

Secondo i rumor l'azienda sarebbe davvero interessata a spendere le sue risorse in ben altro modo, ovvero per far sì di annullare la partenza di Kairi Sane, wrestler giapponese che aveva annunciato di voler tornare in Giappone, soprattutto a causa di un infortunio che l'aveva vista protagonista. C'è da considerare che, sebbene Sane sia una lottatrice affermata, non è allo stesso livello di Rey Mysterio, e i costi per trattenerla nel roster WWE potrebbero essere molto inferiori rispetto a quelli per il rinnovo contrattuale del wrestler messicano. In tempi di ristrettezze economiche è plausibile che la WWE abbia optato per l'obiettivo meno dispendioso.

Intanto Mysterio si è ripreso da un infortunio e continua a stupire gli spettatori a colpi di 619, ma c'è anche chi vede un cambio di casacca all'orizzonte per lui, anche se difficilmente aziende come la AEW riusciranno ad offrirgli un compenso pari a quello del suo precedente contratto.