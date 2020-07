WWE, Kairi Sane vuole mollare: presto l'annuncio del ritiro?

Dopo il clamoroso ritiro di Undertaker dalla WWE sembra proprio che i fan dovranno dire addio anche ad un'altra star, la wrestler Kairi Sane.

A rivelarlo è David Metzer in un numero di Wrestling Observer Newsletter: "Sane, trentunenne, sta tornando in Giappone per stare con suo marito. Il ritiro era nei piani da un po' di tempo e la compagnia lo sapeva sin da maggio, se non prima. Sane si è infortunata per mano di Jax, dopo essere stata scagliata contro i gradoni del ring".

La wrestler aveva già deciso di ritirarsi da tempo, dunque. Paradossalmente, nella storyline scritta per lei, il suo personaggio sarebbe dovuto uscire di scena proprio per un infortunio, ma per mano di Charlotte o di Shayna Baszler. Sembra invece che l'incidente sia accaduto per davvero ma per mano di Nia Jax, come è possibile vedere nel video, e abbia costretto la lottatrice al ritiro anticipato. Nei piani originali Sane avrebbe dovuto continuare a combattere per un altro anno in Giappone, ma a questo punto è possibile che la decisione sia quella di allontanarsi per sempre dal mondo del wrestling.

Al momento non sappiamo se ci sarà un annuncio ufficiale in pompa magna, o se Sane deciderà semplicemente di andarsene in silenzio, ma sicuramente le polemiche contro Nia Jax non si fermeranno dopo questa decisione.