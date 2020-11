WWE, Kane commenta l'addio di The Undertaker: 'Scioccante, è un atleta leggendario'

Untertaker ha dato tutto al wrestling e il suo addio sembra essere davvero definitivo. Una notizia che ha sorpreso anche il suo storico rivale e collega Kane, protagonista insieme a lui di moltissimi match spettacolari.

TV Insider ha avuto occasione di parlare con Glenn Jacobs (questo il suo vero nome) in occasione del documentario che i due hanno appena girato insieme, intitolato Borthers of Destruction: "È stato davvero incredibile. Sono andato ad Austin, in Texas, per incontrare Mark e la crew. Ci siamo trovati in un piccolo teatro, a causa del Covid-19 ovviamente, e non c'era il pubblico presente. Abbiamo parlato per tre ore della rivalità tra The Undertaker e Kane.

I due hanno avuto modo di esplorare i punti fondamentali della loro carriera e di approfondire diverse curiosità: "Ho sempre cercato di mettere in difficoltà Mark, perché è un atleta e un performer grandioso, e spesso gli veniva chiesto di lavorare con altri giganti del wrestling che però non raggiungevano il suo livello atletico. Si doveva sacrificare molto per rendere quei match spettacolari. Con me sapeva di poter competere con un atleta davvero bravo e con cui divertirsi. Era entusiasta di questo e della storia, di questa grande mitologia che avevamo studiato".

Per questo apprendere del ritiro di Mark Calaway non dev'essere stato facile per Kane: "È un po' come quando hai sei anni e scopri che Babbo Natale non esiste. Ti ritrovi a dire: 'The Undertaker si ritira? Il mondo sta andando a rotoli'. È stato scioccante, in un certo senso, ma comunque è un bene, se Mark è felice così. È quello l'importante".

Un addio che per i fan e per Kane risulta per forza di cose agrodolce, considerato il ruolo che il lottatore ha ricoperto per tutti questi anni. Forse qualcuno avrebbe preferito continuare a credere a quel letale Babbo Natale vestito di nero ancora per qualche tempo, ma alla fine è arrivato il momento dell'addio. Per saperne di più vi consigliamo di leggere lo speciale su Brothers of Destruction!