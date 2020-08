WWE, Karrion Kross senza freni: ha vinto la NXT Championship nonostante l'infortunio

È stato finalmente decretato il vincitore del NXT TakeOver XXX: Karrion Kross è riuscito ad aggiudicarsi il titolo, nonostante sia andato incontro ad un infortunio non da poco.

"Lo staff medico della WWE ha confermato che Kross è andato incontro alla separazione dell'articolazione acromioclavicolare durante il suo scontro con Limitless [Keith Lee]. Nonostante l'infortunio, Kross ha messo al tappeto il campione con determinazione, dimostrando un'incredibile tenacia nel sollevare Lee per poi conquistare la NXT Championship con una devastante Doomsday Saito dalla seconda corda", riporta il comunicato della WWE.

In altre parole, si è fatto davvero male alla spalla. Nel video condiviso dall'azienda in un secondo momento lo vediamo alle prese con il personale medico, intento a valutare l'entità del danno. Kross dovrà effettuare una risonanza magnetica a breve e al momento non sappiamo se l'evento pregiudicherà i futuri eventi, ma è probabile che il lottatore abbia bisogno di almeno due settimane di completo riposo per ristabilirsi.

Per ottenere la vittoria e la fama c'è bisogno di compiere gesti particolarmente atletici a volte, ma i risultati non sono sempre quelli sperati, nonostante Kross possa dirsi felice per aver conquistato il titolo. Come molti altri sport, anche il wrestling presuppone una preparazione maniacale e l'accettazione di certi rischi. Come si suol dire "Don't try this at home!".

Abbiamo potuto scoprire anche il risultato della sfida tra Randy Orton e Drew McIntyre.