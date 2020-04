WWE, Kassius Ohno ha confermato il suo licenziamento con un'immagine su Twitter?

Negli ultimi tempi non sono poche le celebrità del Wrestiling che hanno abbandonato la casa madre in cerca di miglior fortuna, anche in relazione al malcontento nei confronti della WWE che molti wrestler hanno lamentato.

Kassius Ohno non sembra voler rinunciare agli effetti speciali però, e invece di annunciare il suo ritiro in pompa magna ha deciso di pubblicare una serie di indizi. Dopo aver aggiornato il suo profilo Twitter, arriva una conferma visiva della sua decisione (forse impostagli dall'alto).

Nell'immagine postata notiamo un'ambientazione decisamente dark e sul ring compare un paio di stivali che riprendono il design tipico di quelli usati dai lottatori. Sul lato di uno di essi possiamo leggere la scritta "Kassius", il suo ring name recente.

Sulla scena indipendente Chris Spradlin (questo il suo vero nome), si faceva chiamare Chris Hero e sembra chiara la sua intenzione di abbandonare la sua identità legata al mondo della WWE per seguire probabilmente delle nuove avventure. Un'altra possibilità è che il wrestler, ormai quarantenne, potrebbe prendere la palla al balzo per ritirarsi a tutti gli effetti dalle scene e magari dedicarsi ad altro.

