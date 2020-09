WWE, Keith Lee in finale contro Roman Reigns? 'Finirei a riposo per due settimane'

Lo stesso Roman Reigns si è dichiarato il miglior wrestler di questa generazione, per questo qualsiasi atleta della WWE dovrebbe temerlo, e tra questi anche Keith Lee.

In un'intervista per ComicBook.com il wrestler si è ritrovato a rispondere ad una domanda su di un eventuale match finale contro Roman Reigns, in occasione di un grande evento, e ha ammesso di non vederla come una possibilità per il momento: "Credo che dovremmo iniziare con qualcosa di semplice, come un incontro amichevole e vedere quel che succede. Non sappiamo ancora quanto un match con noi due può durare".

I match più interessanti sono quelli che offrono il giusto livello di sfida, con lottatori che si conoscono bene e sanno come contrattaccare efficacemente; ma anche se una finale sarebbe troppo acerba per ora, Lee ha comunque dichiarato che gli piacerebbe confrontarsi di nuovo con Reigns:

"Sarebbe meraviglioso se ad un certo punto arrivassero dei match in cui non è possibile stabilire chi sia il migliore tra noi due. A quel punto ci potrebbe stare un incontro IronMan o un Last Man Standing. Credo che quel ragazzo porterebbe sul ring un livello di competizione tale da mandarmi a riposo per una o due settimane, ma mi farebbe anche sorridere per la gioia del combattimento".

Keith Lee potrebbe arrivare a sconfiggere il nuovo Universal Champion?