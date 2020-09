WWE, Kurt Angle rivela: 'Brock Lesnar potrebbe approdare in AEW'

Kurt Angle, pluripremiato campione della WWE nonchè medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, in una recente intervista ha rivelato quello che sarà, a suo avviso, il futuro di un suo collega lontano dal mondo della WWE.

Come molti sapranno il contratto di Brock Lesnar è recentemente scaduto ma secondo Angle non si è trattato di un licenziamento bensì una scelta condivisa tanto dal wrestler quanto dalla federazione:

"Non so cosa sia trapelato. Qualcosa deve essere successo per aver rimosso in fretta e furia tutto quel merchandise. Perciò non credo che Brock non sappia cosa fare o dove andare. Di certo, la federazione(WWE) non lo avrebbe lasciato andar via tanto facilmente. Brock è un tipo serio, non crea probelmi. Perciò, non credo ci siano state ragioni valide per licenziarlo. È un atleta fantastico ed un fantastico lavoratore. Probabilmente Brock si è solo stancato di esserlo".

Secondo l'Eroe Olimpico, l'unica motivazione che potrebbe spiegare una rottura così repentina tra le parti potrebbe essere l'interessamento di Tony Khan: "Non so se vorrà lottare ancora e neanche se voglia andare in un'altra compagnia. Non riesco ad immaginarlo con un’altra federazione, a meno che Tony Khan non voglia sborsare 10/20 milioni di $. Non si può mai sapere, ma credo che Brock debba finire la sua carriera in WWE. È sempre stato ben trattato e ben pagato, ed è per questo che non capisco perché non sia voluto restare. Ora sta solo a lui, e penso che voglia ancora lottare".

