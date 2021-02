WWE: La dirigenza svela le regole per gli account social dei wrestler

In attesa di avere altre notizie riguardo l'infortunio di un atleta della WWE, la federazione di wrestling ha condiviso le regole da rispettare per la monetizzazione degli account social dei wrestler. Scopriamole.

In particolare il sito Wrestling Inc. ha rivelato alcuni dettagli dei contratti dei vari atleti della WWE, tra i vari obblighi è presente anche il divieto di citare altre aziende o di sfruttare il proprio account sui principali siti social per scopi di lucro, la pena per questo comportamento sarebbe un avviso per la prima volta, mentre per le violazioni successive i wrestler avrebbero dovuto pagare una penale. Ecco la spiegazione fornita da Dave Meltzer sulla vicenda: "La nuova polizza, che è molto simile a quelle di prima, afferma che l'atleta non può monetizzare il suo account Twitter o Instagram lavorando con altre aziende. La compagnia aveva già politiche simili per quanto riguarda Cameo e Twitch e altri siti social, ma non citava espressamente Twitter e Instagram".

Numerosi fan hanno comunque espresso la loro delusione per questa scelta della federazione, lamentele che sono state anche condivise da Zelina Vega e Paige. In attesa di scoprire come si svilupperà questa vicenda, vi segnaliamo un'interessante intervista a John Cena della WWE, in cui discute delle prossime superstar del wrestling.