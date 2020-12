WWE: La famiglia di Shad Gaspard denuncia lo stato della California per la sua morte

Lo scorso maggio l'atleta della WWE Shad Gaspard è morto a causa di un tragico incidente avvenuto sulla costa californiana. La sua famiglia ha quindi deciso di fare causa allo stato a causa della presunta negligenza nei soccorsi.

Il 17 maggio Shad Gaspard e il figlio si trovavano a Venice Beach, i due stavano nuotando in acqua quando una forte corrente li ha fatti allontanare dalla costa, rischiando di farli affogare. Secondo una prima ricostruzione i soccorsi sarebbero stati spronati da Shad Gaspard a salvare prima suo figlio, riuscendo a portarlo sulla terra ferma. Purtroppo non è stato così per Shad, che è affogato prima di ricevere aiuto. Sua moglie Siliana Gaspard ha quindi fatto causa allo stato della California e alla città di Los Angeles, perché pensa che sulla spiaggia non erano presenti abbastanza segnali che avvisassero i nuotatori delle forti correnti marine, chiedendo un risarcimento per i danni morali e il costo del servizio funebre.

Inoltre, sempre secondo quanto si legge nei documenti della causa, lo staff di bagnini non era attrezzato adeguatamente per far fronte ad una situazione del genere, oltre ad essere a corto di personale, questi fattori hanno portato quindi alla morte del marito di Siliana Gaspard, che sarebbe potuta essere evitata con una gestione migliore dell'emergenza.