WWE, Lana attacca Rusev dopo il licenziamento: 'Non è chi pensate che sia'

La star WWE Lana, aka Catherine Joy Perry, ha commentato senza peli sulla lingua il licenziamento del suo ex- marito Rusev, lasciato andare dall'organizzazione in seguito alla crisi causata dall'emergenza Coronavirus.

"Ecco cosa pensa l'incantevole russa Lana del licenziamento del suo ex marito Rusev" ha detto la wrestler in un video pubblicato sul suo canale YouTube (via Comicbook.com). "Rusev non è esattamente chi pensate che sia. Ha manipolato tutti voi fan. Perché pensate che sia stata portata in prigione a Nashville? Perché? Perché pensate che i poliziotti di Nashville mi abbiano messo dietro le sbarre? Perché sono stati corrotti dal bruto bulgaro Rusev. Li ha corrotti. Li ha corrotti con delle magliette e le sue chiacchiere. Rusev ha finalmente mostrato i suoi veri colori. Probabilmente in questo momento sta celebrando."

Dopo aver mostrato i filmati di alcun commenti sessisti di Rusev (ricordiamo che la coppia nella vita reale è ancora felicemente sposata), Lana ha aggiunto: "Prima di tutto non ero al corrente di essere una proprietà. Io faccio ciò che voglio. Voglio essere L A N A, Lana Lana Lana, Lana oggi, Lana per i prossimi dieci anni, Lana per il prossimo secolo, Lana per il prossimo millennio."

