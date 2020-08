WWE, Lana: 'Io e Rusev abbiamo fatto sesso nel carro armato di WrestleMania'

Questa settimana le star WWE Lana e Rusev hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, e per stuzzicare i fan hanno condiviso su Instagram alcuni retroscena hot sulla loro storia d'amore.

"Abbiamo appena fatto sesso nel Mar Nero" ha scritto la wrestler su Instagram, dove ha pubblicato una foto in compagnia del marito. "E lo abbiamo fatto anche nel carro armato di WrestleMania."

La superstar aveva anticipato l'aneddoto in un episodio di Raw, e ora ne ha dato la conferma definitiva per lo stupore dei fan: a quanto pare, la coppia ha davvero fatto sesso nel carro armato utilizzato a WrestleMania 31, nel 2015, per il US Championship contro John Cena.

All'inizio della settimana, Rusev ha risposto per le rime ad un fan che chiedeva il licenziamento di Lana dopo la sua ultima apparizione nel backstage con Natalya, avvenuta durante l'ultima puntata di Raw. "Sai cosa? Augurare a qualcuno di essere licenziato è da persone di m***a" ha scritto il wrestler al fan, che poi si è scusato per non avere distinto la persona dal personaggio della WWE.

Rusev, lo ricordiamo, ha lasciato la WWE lo scorso aprile insieme ad altri 30 atleti e non ha ancora rivelato i prossimi passi della sua carriera, anche se in una recente sessione di streaming ha parlato della possibilità di ritirarsi.

