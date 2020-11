WWE, licenziata Zelina Vega: 'Ringrazio i fan per il supporto ricevuto'

Continua l'ondata di licenziamenti nella WWE e stavolta siamo costretti a salutare la wrestler Zelina Vegas, che ha dovuto abbandonare il ring dopo diversi anni di collaborazione con l'azienda.

"La WWE ha deciso di rilasciare Zelina Vega. Le auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni", si legge nel comunicato su Twitter. La wrestler, il cui vero nome è Thea Budgen, ha in seguito postato un messaggio per salutare i fan, nel quale scrive:

"Voglio ringraziarvi tutti per questi ultimi 3/4 anni. È stato incredibile. Non sarei mai stata in grado di dire 'Questo l'ho fatto per te, papà' se certe persone non avessero creduto in me. Vi amo tutti e non ce l'avrei fatta senza il vostro supporto".

Una notizia che arriva davvero all'improvviso e al momento non sono state rese note le cause del licenziamento della lottatrice, che negli ultimi tempi aveva lasciato la sua carriera di manager per diventare una wrestler a tempo pieno. Alcuni siti come Ringside News parlano comunque di alcune controversie legate all'apertura di un profilo OnlyFans da parte di Vega.

Come è noto, la WWE negli ultimi mesi ha marcato ulteriormente i propri confini, impedendo ai performer di poter guadagnare attraverso account Twitch e siti come OnlyFans, rivendicando il possesso dei personaggi che interpretano sul ring. Anche Paige aveva avuto problemi con Twitch, per cui è possibile che l'azienda abbia deciso di rivalersi legalmente su Vega e che le strade si siano separate allora. Resta il fatto che la WWE perde un'altra carismatica figura.