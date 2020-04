WWE, licenziati i Revival: le star abbandonano la compagnia di wrestling

In questo periodo sembrano esserci molti cambiamenti in vista per l'universo del wrestling: mentre l'addio di John Cena potrebbe essere dietro l'angolo, ci sono novità anche per i fan del tag team noto come The Revival.

Dopo mesi di indiscrezioni, che vedevano Dash Wilder e Scott Dawson in crisi con la WWE, è giunto il momento di perseguire nuove opportunità per i due lottatori. In un comunicato ufficiale si legge:

"BREAKING NEWS: A partire da oggi, venerdì 10 aprile 2020, la WWE e i Revival si sono accordati sulla loro scissione dalla WWE. Auguriamo loro tutto il meglio per le future imprese."

Sapevamo che il contratto di Dawson sarebbe scaduto in aprile, mentre Wilder avrebbe dovuto aspettare altre 10 settimane. Secondo i rumor, avendo già ricevuto la parte di guadagni prestabilita dai contratti, la WWE aveva smesso di pagarli. La compagnia si era poi offerta di continuare la collaborazione ma i compensi non devono aver fatto gola ai lottatori, che probabilmente firmeranno con All Elite Wrestling.

Il tag team ha vinto numerosi titoli, riuscendo a trionfare anche in uno SmackDown. Purtroppo sono andati incontro anche a diversi infortuni, che li hanno costretti a rinunciare per vari mesi alle competizioni.

