WWE, 'lievi ustioni al viso' per Randy Orton dopo l'attacco di Alexa Bliss

Ha fatto discutere il finale di Monday Night Raw della scorsa settimana, che ha visto Randy Orton colpito in piena faccia da una vera "palla di fuoco" lanciata da Alexa Bliss. Nei giorni scorsi WWE.com ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del wreslter, che a quanto pare non dovrebbe averne per molto.

"WWE Digital ha appreso che Randy Orton ha subito lievi ustioni al viso in seguito all'attacco a palla di fuoco di Alexa Bliss su Raw" ha scritto il sito mercoledì scorso. "The Legend Killer aveva lanciato una sfida a Triple H all'inizio della serata e stava combattendo con The Game quando Bliss è emersa dall'oscurità."

Durante il combattimento tra Randy Orton e Triple H, le luci hanno iniziato a tremolare per poi spegnersi del tutto. Quando l'illuminazione è tornata, sul ring Alexa Bliss aveva preso il posto di Triple H, e dopo aver fissato negli occhi Orton gli ha scagliato contro una palla di fuoco.

Il ritorno di Randy Orton al momento è previsto per il 31 gennaio in occasione di Royal Rumble, insieme a Daniel Bryan, AJ Styles, Bobby Lashley, Otis, Big E, TBA.

