WWE, Lillian Garcia sulla relazione con Viscera: 'Adoro recitare nel wrestling'

Lilian Garcia, nota presentatrice sui ring della WWE, ha avuto molto successo con il podcast Chasing Glory e ora è tornata nella WWE per intervistare tutte le star più importanti. A quanto pare stare a contatto con il mondo del wrestling l'ha sempre appassionata e ricorda con entusiasmo quando le sono state affidate alcune storyline.

Come rivela a Digital Spy, una delle migliori fu quella legata a Viscera: "Ho sempre amato partecipare alle storyline, credo che dipenda dal mio background legato al teatro e alla recitazione. Stavano cercando di rendere Viscera una specie di modello di GQ che conquista tutte le ragazze, per cui mi dissero: 'Vorremmo che uscisse fuori e ti facesse una serenata'. Lo abbiamo fatto ed è andata così bene, quel segmento ha ottenuto un successo così grande che ci siamo detti 'Ok, c'è qualcosa da sfruttare qui'".

La WWE ha più volte lasciato spazio a momenti abbastanza sopra le righe, in modo da costruire una narrazione che permettesse ai fan di affezionarsi a certi personaggi. Per la presentatrice è una delle parti più divertenti del wrestling e sottolinea come gli sceneggiatori siano sempre pronti ad alzare l'asticella.

"La gente adora vedere aspetti ispirati a La Bella e la Bestia quindi sì, non mi dimenticherò mai che sono finita in un evento pay-per-view a chiedergli di sposarmi, prima che arrivasse il Padrino. Mi hanno detto di mostrarmi davvero sconvolta quando mi avrebbe detto di no".

Garcia corse via piangendo e la sua interpretazione fu così credibile che i membri della troupe nel backstage le chiesero se stesse veramente male e rimasero sorpresi nello scoprire che era tutta una sceneggiata. La presentatrice ha ricordato divertita anche quando fu gettata in una vasca piena di cioccolato da The Kat... un'esperienza interessante, ammette, anche perché il cioccolato era davvero buono.

Purtroppo non ci sono soltanto momenti leggeri nel mondo della WWE: dopo l'addio di Undertaker al ring i fan hanno appreso la notizia di un grave malore subito da Goldberg Gilberg.