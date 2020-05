WWE, Lio Rush doveva vincere il titolo intercontinentale: 'Hanno cambiato i piani'

Il wrestler della WWE Lio Rush sembra in qualche modo voler ribadire il concetto espresso da Tom Segura: il wrestling è uno spettacolo scritto a tavolino e non un vero sport.

Il lottatore ha descritto un periodo particolare della sua carriera, quello che l'ha portato a competere per l'Intercontinental Championship. Nel 2019 Rush faceva team con Bobby Lashley e insieme erano riusciti a portare a casa diversi incontri fino a quando sul loro cammino non hanno incontrato Finn Balor. Poco dopo i due lottatori hanno smesso di comparire insieme e ora Rush ha rivelato che sarebbe dovuto andare a lui il titolo intercontinentale.

"Alla gente piacerà tutto questo, ma allo stesso tempo lo odieranno. A quel tempo avevano intenzione di farmi vincere il titolo intercontinentale , mentre ero con Bobby e mentre era in corso tutta quella linea narrativa con Finn Balor. Mi avrebbero fatto vincere il titolo, ma ho dimenticato cosa è successo e perché alla fine non ne hanno fatto di niente. Credo che l'idea arrivò dalla Elimination Chamber, per la quale io e Bobby eravamo contro Finn in un handicap match, e penso che fosse loro intenzione replicarlo a WrestleMania, ma sarei stato io a vincere il titolo".

Purtroppo per lui gli autori hanno deciso diversamente, ma Rush si è potuto consolare vincendo il Cruiseweight Championship ad ottobre 2019, salvo poi essere costretto a passare il titolo ad Angel Garza. Intanto possiamo seguire la storia del leggendario Undertaker grazie alla serie The Last Ride.