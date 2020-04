WWE, la lista completa delle superstar licenziate dalla federazione durante la pandemia

La WWE si è vista costretta a licenziamenti strategici che hanno prodotto un certo malcontento, ma sono stati necessari per poter superare la crisi economica derivata dall'attuale situazione sanitaria globale. Vediamo allora quali sono le superstar coinvolte e scopriamo le altre misure che saranno messe in atto per evitare ulteriori danni.

Come dichiarato dalla compagnia di Stamford nel più recente comunicato stampa "WWE oggi ha fornito un aggiornamento sulle misure prese dalla federazione in risposta al corrente impatto del COVID-19 sull'organizzazione. A causa del virus e dell'attuale mandato del governo che ha ripercussioni sulla WWE e in generale sul business dei media, nelle ultime settimane la compagnia ha effettuato una valutazione estensiva delle sue operazioni. Quest'analisi ha portato all'implementazione di varie riduzioni dei costi a breve termine e azioni di miglioramento del flusso di cassa, incluso:

La riduzione dei compensi dei membri del consiglio d'amministrazione

La minuzione delle spese operative

Il taglio delle spese riguardanti i talenti, lo staff e i consulenti

Il rinvio per almeno 6 mesi dei lavori per il nuovo quartier genrale della compagnia

Data l'incertezza della situazione, la federazione ha inoltre identificato come neccessaria una riduzione del personale con effetto immediato. La decisione di un licenziamento temporaneo piuttosto che uno permanente riflette l'idea della compagnia che si tratti, almeno per il momento, di misure meramente provvisorie. Le stime informano che le riduzioni dei compensi dei suoi impiegati e del personale risultano in un risparmio mensile di 4 milioni di dollari per la società, assieme a un implemento del flusso di cassa pari a 140 milioni, principalmente dal rinvio delle spese per il nuovo quartier generale."

Vediamo dunque quali sono stati i dipendenti WWE (lottatori, arbitri, produttori, annunciatori ecc.) che sono stati congedati finora.



- Rusev

- Drake Maverick

- Karl Anderson

- Luke Gallows

- EC3

- Curt Hawkins

- Heath Slater

- Eric Young

- Lio Rush

- Aiden English

- Sarah Logan

- Erick Rowan

- Primo

- Epico

- Mike Kanellis

- Maria Kanellis

- Zack Ryder

- No Way Jose

- Deonna Purrazzo

- Aleksandar Jaksic

- MJ Jenkins

- Dan Matha

- Alyssa Marino

- Taynara Conti

- Nick Comoroto

- Cezar Bononi

- Tino Sabbatelli

- Kassius Ohno (Reportedly)

- Mohamed Fahim

- Marcos Gomes

- Faisal Kurdi

- Hussain Aldagal

- Yifeng (Rocky)

- Cain Velasquez



Ai quali si aggiungono:



- Kurt Angle

- Shane Helms

- Lance Storm

- Billy Kidman

- Mike Rotunda

- Dave (Fit) Finlay

- Pat Buck

- Sarah Stock

- Shawn Daivari

- Scott Armstrong

- Mike Chioda

- Andrea Listenberger

- Chris Guy

- Serena Deeb

- Kendo Kashin

- Jerry Soto

- Josiah Williamson

- Jon Quasto

- Gerald Brisco