WWE, Logan Paul è tornato al fianco di The Miz contro Rey Mysterio

Nella puntata di Raw andata in onda questa notte è apparso nuovamente lo youtuber e pugile Logan Paul, per aiutare The Miz ad affrontare Rey e Dominik Mysterio. Dopo la sconfitta di The Miz contro la Mysterio Family a Elimination Chamber, quest'ultimo aveva preannunciato che si sarebbe avvalso di un aiuto di un partner speciale.

Su Raw di questa notte l'anticipazione l'ha data l'account WWE, che ha svelato il nome di Logan Paul come partner di The Miz. Per il pugile non si tratta di un esordio in WWE, visto che in passato ha partecipato a WrestleMania 37 e Summerslam, oltre ad alcuni segmenti della scorsa estate con The Miz e Kevin Owens.



Logan Paul non è l'unica personalità che non proviene dal mondo del wrestling a partecipare alla WWE. In passato sono moltissime le figure note e le star di altri ambiti che hanno fatto la loro comparsa, come Muhammad Ali, Cindy Lauper e più recentemente il rapper Bad Bunny.

Quest'ultimo partecipò alla Royal Rumble e incise addirittura una canzone intitolata Booker T, in onore del noto wrestler.

Tra gli youtuber maggiormente famosi al mondo, Logan Paul negli ultimi anni ha intrapreso anche la strada del pugilato, arrivando ad affrontare anche un campione quale Floyd Mayweather.



