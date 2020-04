WWE: alcuni lottatori hanno aggirato una regola per usare una mossa vietata

Nonostante sia una delle mosse più famose del wrestling, la Piledriver è stata bandita dalla WWE da oltre un decennio, a parte un paio di notevoli eccezioni come quella che riguarda The Undertaker. Ma in generale i lottatori non sono autorizzati ad utilizzare la mossa anche se possono eseguirla perfettamente senza ferire l'avversario.

Tuttavia secondo un report di Sight Ross Sapp di Fightful, un gruppo di lottatori avrebbe cercato di aggirare il divieto. Rey Mysterio, Andrade, Adam Cole e The Usos, pare siano riusciti ad aggirare la regola usando il Canadian Destroyer, anche se questo non è solitamente accettato nel backstage.



"Abbiamo saputo che diverse superstar della WWE hanno affermato di credere che certe mosse siano in grado di farle perché non hanno 'piledriver' nel nome ed è quindi un elemento di percezione" ha scritto Sapp.

La mossa in realtà ha dei precedenti poco rassicuranti. Steve Austin subì un grosso infortunio al collo proprio subendo tale mossa e la sua carriera si accorciò in maniera esponenziale.

Al di fuori della WWE numerosi wrestler hanno utilizzato alcune varianti della piledriver. Al momento WWE non consente ancora di poterla utilizzare ma secondo Sapp sembra davvero che alcuni wrestler stiano tentando in qualche modo di aggirare questo divieto.

In questi giorni si è parlato di un possibile addio di John Cena alla WWE, dopo che il wrestler ha iniziato a dedicarsi maggiormente al cinema.

Invece secondo i fan di The Undertaker non è ancora arrivato il momento del ritiro per il loro idolo.