WWE, Mandy Rose festeggia il 4 luglio con una foto in costume mozzafiato

La wrestler Mandy Rose sa come farsi apprezzare, dentro e fuori dal ring della WWE. Stavolta i fan hanno potuto apprezzarla in tutto il suo splendore in una foto patriottica scattata per festeggiare il Gorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti.

"Sto correndo via dal 2020... Buon 4 luglio a tutti! State al sicuro!", è l'augurio della lottatrice, nota anche come modella e culturista. Il costume sfoggiato riprende ovviamente i colori della bandiera americana, e di sicuro il pubblico statunitense sembra aver davvero apprezzato il contenuto a tema.

Lo scatto sarà piaciuto anche al suo compagno di ring Otis? I due non hanno più lottato dal 12 maggio, giorno in cui hanno affrontato in un tag match Dolp Ziggler e Sonya Deville, e stiamo aspettando di scoprire come si evolverà la loro storia.

Forse non tutti sanno che, sebbene mostri con orgoglio il costume americano, Mandy Rose ha origini italiane e il suo vero nome in realtà è Amanda Saccomanno. Foto del genere non sono comunque una sorpresa per chi la segue sui social, visto che ha partecipato a diversi concorsi di fitness e di bellezza e nel 2014 riuscì a vincere il World Beauty Fitness & Fashion Bikini.

Se gli ascolti della WWE sono in calo e la pandemia ha cancellato Smackdown e Raw, la fama di Mandy Rose non è di certo compromessa, visto che sa sempre come coinvolgere gli spettatori.