WWE, quale è il match più importante nella storia? Risponde The Rock

É proprio vero, il primo amore non si scorda mai. Sebbene Dwayne 'The Rock' Johnson sia ormai un attore affermato, alle prese con il colossale Black Adam del DC Universe, l'ex wrestler non smette mai di riservare attenzioni a quella che è stata la sua casa per molti anni, ovvero la WWE.

The Rock dopo aver rivelato sui social chi ha coniato il termine SmackDown, è ora tornato su Twitter per rispondere alla domanda della pagina ufficiale della WWE, in merito al match più importante nella storia di questa federazione. Secondo l'attore, l'incontro che più di goni altro ha fatto scuola è stato quello tra Hulk Hogan e Iron Sheik al Madison Square Garden nel 1984. Secondo Johnson infatti, questo match ha una serie di implicazioni storiche che lo rendono unico nel suo genere.

L'incontro in questione ha visto Hogan conquistare il suo primo WWE Championship dando così di fatto il via alla nota Hulkmania. Inizialmente Sheik avrebbe dovuto sfidare Bob Backlund, ma poi sul ring un po' a sorpresa è giunto The Incredible, dando così il via alla sua leggenda. Hogan in questo match, è stato il primo uomo a sfuggire alla devastante presa di sottomissione di Sheik, la camel clutch.

Sappiamo bene che The Rock è un grande ammiratore di Hulk Hogan e dunque, per lui, non ci sarebbe potuto essere alcun match più importante di quello che ha segnato l'ascesa del suo mito.