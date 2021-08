WWE, Matt Riddle svela il minaccioso soprannome di Brock Lesnar!

Matt Riddle, ex combattente MMA e amico di Brock Lesnar ha svelato il soprannome con il quale viene solitamente chiamato il wrestler. Recentemente apparso in The Bump della WWE, Riddle ha raccontato il momento in cui ha notato il soprannome sulla porta del camerino di Lesnar nel backstage mentre rispondeva ad una domanda.

Alla domanda su chi tra Brock Lesnar e il veterano della WCW Goldberg volesse sfidare, Riddle si è lasciato sfuggire che dietro le quinte Lesnar viene generalmente chiamato 'Mr. Beast'.



"Lo chiamerò 'Mr. Beast' perché era quanto scritto sulla porta dietro le quinte, ed io dicevo tipo 'Chi diavolo è 'Mr. Beast'?' .... Sono abbastanza sicuro che sia Brock" ha dichiarato Riddle.

Ex wrestler dilettante, Lesnar si è fatto subito notare quando è entrato nella WWE come Next Big Thing nel 2002. Dopo un periodo nella WWE, Lesnar si è dedicato anche al football americano professionistico, per non parlare della sua incursione nella UFC.

Di recente Lesnar è apparso nella SummerSlam dopo un'assenza di un anno dalla WWE, interpretando il campione universale Roman Reigns.

Settimana scorsa nel frattempo Samoa Joe ha sconfitto Karrion Kross, conquistando l'NXT Championship.



In futuro potremmo vedere anche il ritorno di The Rock, che non ha affatto escluso la possibilità di rientrare sul ring.