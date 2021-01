WWE, Matthew McConaughey pronto a debuttare nel ring? 'Sono interessato'

Di ex-lottatori di wrestling Hollywood ne è piena, basta prendere anche solo i più noti come Dwayne "The Rock" Johnson, John Cena e Dave Bautista, ma sono tante anche le star che seguono con passione la WWE e le altre federazioni, come ad esempio Matthew McConaughey, che non esclude del tutto un suo eventuale debutto nel ring...

Intervistato da Maria Menounos per il podcast Better Together, l'attore Premio Oscar ha parlato della sua (abbastanza nota) passione per il wrestling e gli show della WWE, e quando gli è stato chiesto se avesse intenzione, prima o poi, di mettere piede all'interno del ring, questa è stata la sua risposta:"Non puoi mai dire troppo di queste cose, ma è qualcosa che suscita il mio interesse".

Continuando il discorso, poi, McConaughey ha ricordato una conversazione con il collega Dwayne Johnson di qualche tempo fa: "The Rock mi stava raccontando questa storia di come un tempo passò dall'essere uno dei buoni (face) a uno dei cattivi (heel) nel ring, e come una sera, durante un live show, abbia sentito quel 'click', come se gli ingranaggi si fossero incastrati perfettamente 'Oh, l'ho afferrato per davvero'".

"E poi amo la sospensione dell'incredulità che c'è dietro. Quando io e i miei figli lo guardiamo in tv c'è sempre un dibattito su cosa è reale e cosa è finto, programmato, e a volte sono loro a dire 'Questo non può essere vero' e io 'Ma di che parli, certo che lo è', a volte sono loro ad affermare 'Oh, questo è reale!'. Ed è divertente vederli cercare di capire e comprendere il tipo di spettacolo, vederli connettere con quello che stanno guardando" conclude.

Non sappiamo se in futuro vedremo davvero McConaughey in un ring WWE, ma con tutte le guest star a cui ci ha abituato la compagnia di Stamford nel corso degli anni, non si può ritenere impossibile.