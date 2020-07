WWE: i medici aggiornano sulla condizione dell'occhio di Rey Mysterio

Durante l'Extreme Rules 2020 gli appassionati di wrestling sono rimasti stupiti dall'esito della sfida tra i due atleti della WWE Rey Mysterio e Seth Rollins, che si è conclusa con un grave incidente all'occhio del primo. Ecco il primo aggiornamento dei medici condiviso dall'azienda.

Come sapete durante gli ultimi minuti della sfida tra i due, Seth Rollins ha ferito gravemente il suo avversario, rischiando di fargli perdere definitivamente l'occhio. Nonostante l'atleta sia stato subito soccorso, sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Rey Mysteryo, considerando anche il mancato rinnovo del suo contratto con la federazione. Secondo Dave Meltzer, conduttore di "Wrestling Observer", la sfida tra i due sarà decisa dopo la firma o meno del contratto di Rey Mystery, a seguito della sua ripresa dall'infortunio.

Nel frattempo sul sito della WWE si può leggere questo aggiornamento sulla sua ferita: "Dopo la preoccupante conclusione del match Eye for an Eye, Charly Caruso ha rivelato quali sono le condizioni di Rey Mysterio. Dopo il match è stato portato in un ospedale del luogo con una sospetta lussazione del globo oculare. I dottori credono che se il nervo ottico non è stato reciso e se non c'è troppa pressione sui vasi sanguigni e sui nervi che connettono l'occhio al cervello, ci sono ottime possibilità di riprendere la vista nell'occhio".

Chiudiamo la notizia con questa interessante intervista a The Undertaker, atleta della WWE.