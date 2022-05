WWE, il mondo del wrestling celebra i 50 anni di The Rock!

Nelle scorse ore Dwayne "The Rock" Johnson ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e così molte delle superstar della WWE hanno voluto fare gli auguri al loro amico e ormai ex collega che ha ormai intrapreso una fortunata carriera nel mondo del cinema.

Da John Cena a Triple H, passando per la pagina ufficiale della WWE. Tutti hanno voluto rendere omaggio all'uomo che per molti è stato il capostipite del wrestling moderno. E sebbene ormai per lui il ring è solo un ricordo, resta vivo in molti il desiderio di vederlo combattere ancora una volta. Da tempo ormai si vocifera di un possibile ritorno di The Rock nell'arena ma per ora, soprattutto per via dei numerosi impegni lavorativi, l'ormai ex Rocky Mavia non sembra ancora pronto ad accontentare i suoi numerosissimi fan.

Qualche tempo fa The Rock ha anche celebrato i suoi primi 25 anni in WWE, ricordando il suo primo incontro avvenuto nell'ormai lontano 1996:

"Wow 25 anni fa ho combattuto il mio primo match in WWE al Madison Square Garden. Sono ancora incredulo per tutto questo. Che viaggio e che imprevedibile percorso ho fatto. E naturalmente sono tante le persone da ringraziare lungo la strada. Soprattutto i fan. Vi amo ragazzi. Commosso da questo avventura".

E ovviamente, ricordando tutti i suoi grandiosi successi dentro e fuori dal ring, noi di Everyeye non possiamo che unirci al coro di auguri per The Rock.