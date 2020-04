WWE: morto Howard 'The Fink' Finkel, lo storico annunciatore

Triste notizia quella della scomparsa di Howard Finkel, lo storico annunciatore della World Wrestling Entertainment, che ha lavorato per la compagnia di Stamford fin dai tempi in cui era ancora nota come WWWF (World Wide Wrestling Federation).

L'annuncio della morte di The Fink, come era soprannominato, è arrivato oggi da parte della WWE: "Se pensate ai migliori annunciatori nella storia dello sport e dello sport-entertainment, vi sarà difficile assegnare la prima posizione a qualcuno che non sia Howard Finkel. La WWE estende le sue condoglianze alla famiglia di Finkel, agli amici e ai suoi fan" si legge nel comunicato.

Finkel, 69, ha introdotto campioni di ogni generazione, da Hulk Hogan a John Cena, da The Ultimate Warrior a The Rock.

Intanto il CFO della compagnia e figlia del proprietario Vince McMahon, Stephanie, si è unita ai colleghi nel mostrare personalmente il suo cordoglio anche su Twitter.

"In quella che è stata già una settimana difficile per la famiglia WWE, abbiamo perso il nostro primo impiegato e WWE Hall of Famer Howard Finkel. La voce di Howard era iconica e indimenticabile per i suoi fan... Ci mancherai".

McMahon fa riferimento ai tagli del personale a cui la WWE è stata costretta per poter superare la crisi dovuta all'attuale emergenza sanitaria, provvedimento che ha generato non poche reazioni anche nei fan degli show, ma che è stato ritenuto necessario dai vertici in una tale situazione.