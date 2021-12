WWE, morto Kal Rudman: addio al commentatore WWF degli anni '80

Kal Rudman, ex presentatore del WWF (World Wrestling Federations), è morto all'età di 91 anni. Pochi giorni dopo la sua morte anche sua moglie Lucille è tragicamente scomparsa, i due erano sposati da 63 anni. Il mondo del Wrestling si stringe intorno alla sua famiglia e ai suoi amici più cari.

Al momento le cause della morte non sono note, l’amico e collega di Kal e Lucille, Fred Deane, ha reso omaggio alla coppia dando questa triste notizia sul sito web di Deane Media Solutions: "La famiglia Deane Media Solutions è profondamente addolorata per la scomparsa di Kal e Lucille Rudman. Kal e Lucille sono stati sposati per 63 anni e si sono dedicati al servizio dell'industria musicale e radiofonica per oltre sei decenni come operatori di FMQB (Friday Morning Quarterback). Kal & Lucille hanno anche formato la Kal & Lucille Foundation, un'organizzazione filantropica che ha sostenuto diverse cause di beneficenza, educative e civiche in tutta la regione di Filadelfia e del South Jersey. Sono davvero leggende", ha detto Deane.



"Ho lavorato personalmente con Kal e Lucille per buona parte della mia carriera durante il mio mandato in FMQB e ho sempre avuto il rapporto più affettuoso e caloroso con entrambi. Kal era, nel vero senso della parola, una leggenda e un originale. Era un innovatore, uno studioso e un uomo molto generoso. Kal & Lucille si sono sempre presi cura delle persone, hanno supportato numerosi professionisti del settore durante i loro anni attivi e molti di noi hanno loro un debito di carriera di gratitudine per la cura genuina, la preoccupazione, il contributo e l'opportunità che hanno fornito a tutti noi in tutto il nostro settore", ha concluso Deane.



Kal è meglio conosciuto dai fan del wrestling per essere stato il presentatore del WWF negli anni '70 e '80. Appariva nelle trasmissioni mensili del WWF dal Philadelphia Spectrum, in onda su PRISM. Kal era anche molto appassionato di musica, lavorando con The Merv Griffin Show e The Today Show come esperto di musica e con Billboard Magazine come editor R&B.



Intanto The Rock ha celebrato 25 anni in WWE recentemente mentre la WWE ha fatto sapere che il ritorno di Trilpe H dopo l'intervento al cuore è ancora lontano.