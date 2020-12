WWE, è morto Pat Patterson: il mondo del wrestling piange il creatore della Royal Rumble

Pat Patterson, Hall of Famer della WWE, è morto oggi all'età di 79 anni. A dare la notizia un comunicato dell'organizzazione, che ha ricordato il wrestler canadese come un vero e proprio pioniere dello sport intrattenimento.

In una carriera spalmata nell'arco di sei decenni dal debutto nel 1958, Patterson ha lasciato un segno indelebile nella storia della WEE diventando il primo Campione Intercontinentale (settembre 1979) e creando il formato originale del Royal Rumble Match.

Sono molte le superstar ad aver ricordato Patterson tramite i loro profili social, tra cui l'attuale vicepresidente della WWE Triple H: "Nessuno può descrivere cosa ci ha donato. Il suo corpo usato come un artista sul ring, la sua mente usata come narratore, e il suo spirito da amato membro della nostra grande famiglia della WWE. Mi mancherà molto per tante ragioni... non è mai un addio, ci vediamo lungo la strada. Ti voglio bene, Pat. Abooze."

"Non posso esprimere quanto mi senta distrutto in questo momento per la perdita di Pat Patterson. Un vero membro della mia famiglia, un mentore e un caro amico" ha scritto invece Shane McMahon. "Ti voglio bene Pat. Buona Fortuna."

Questo infine il toccante messaggio di Rick Flair: "Un grande wrestler, lui e Ray non erano secondi a nessuno. Una mente favolosa e èremurosa, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Solo per dirne qualcuna. L'ultima cosa che mi ha detto è stata: 'Lei è dannatamente brava Rick, sei sicuro che sia tua figlia?' RIP Pat."