WWE, morto Scott Hall: la leggenda del wrestling Razor Ramon si spegne a 63 anni

Come riportate dalle varie testate internazionali, Scott Hall non ce l'ha fatta e dopo due giorni dal ricovero in ospedale, dove già erano state rese note le gravi condizioni del wrestler, è morto all'età di 63 anni. Leggenda della WWE e beniamino degli anni '90, Hall era divenuto noto per una vita vissuta condizionata dai continui eccessi.

Le condizioni dopo il ricovero di Scott Hall era parse subito molto gravi, dato che il wrestler era stato complito da ben tre attacchi cardiaci consecutivi, fatto che aveva reso necessario il collegamento a un respiratore artificiale. Tutto pare sia nato da un intervento mal riuscito all’anca (uno degli storici problemi fisici di Hall) che avrebbe creato un grumo di sangue, causa degli attacchi cardiaci.

Ad annunciare la decisione di scollegarlo dalle macchine che lo tenevano in vita è stato il compagno di mille avventure Kevin Nash in un post su Instagram: "Scott è attaccato alle macchine che lo tengono in vita. Una volta che la sua famiglia sarà sul posto, le spegneranno. Perderò la persona su questo pianeta con cui ho passato più tempo della mia vita di chiunque altro. Ho il cuore spezzato e sono molto triste. Amo Scott con tutto il mio cuore, e devo prepararmi alla mia vita senza di lui. Ricordiamoci solo che c’è un ragazzo grandioso e non ne vedremo un altro come lui. Ci vediamo lungo la strada amico. Non avrei mai potuto amare un essere umano più di quanto io abbia fatto con te".

L’ex campione intercontinentale era ricoverato in ospedale da inizio marzo, ma le complicazioni – stando a Wade Keller della Pro Wrestling Torch – sono sorte la scorsa settimana, dopo che un coagulo di sangue si sarebbe sciolto. Questo ha causato al campione ben tre attacchi di cuore nella notte di sabato.

Hall era meglio conosciuto per la sua carriera nella World Wrestling Federation con l’alter ego di Razor Ramon ed è stato uno dei membri fondatori del New World Order nel WCW alla fine degli Anni '90. È stato inserito nella WWE Hall of Fame due volte, una nel 2014 come Ramon e di nuovo come membro della NWO nella classe del 2020.

Non sono buone le notizie provenienti dal mondo del wrestling negli ultimi mesi. Prima la morte di Kal Rudman, storico commentatore. Poi l’infortunio di Sasha Banks in un match WWE.