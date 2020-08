WWE, il mostruoso Bray Wyatt semina il terrore nel nuovo episodio di SmackDown

La WWE sta seriamente diventando un film horror: dopo il match splatter tra Rey Mysterio e Seth Rollins, Bray Wyatt è pronto a tornare sul ring con la sua mostruosa gimmick.

Il wrestler si è più volte reinventato nel corso degli anni, e nello scorso episodio di SmackDown abbiamo visto il suo alter ego maligno, soprannominato The Fiend (Il demone), fare il suo ingresso e attaccare a sorpresa Alexa Bliss, terrorizzando il pubblico.

Come è possibile vedere dal trailer, la storyline proseguirà nel nuovo episodio, e ci spiegherà anche cos'è successo a Braun Strowman, scomparso in circostanza misteriose: "Wyatt ci ha avvertito che la creatura demoniaca sarebbe stata liberata, e The Fiend ha messo gli occhi sull'indifesa Bliss".

Una svolta horror che non mancherà di soddisfare i fan del genere. Ci sarà spazio anche per ulteriori match, come quello tra Baron Corbin e Jeff Hardy, e quello tra Matt Riddle e Sheamus, in attesa di rivincita. I produttori dello show cercano sempre nuove idee per attrarre nuovi spettatori, soprattutto ora che i problemi legati alla pandemia hanno portato ad un netto calo di visualizzazioni. Il pubblico di riferimento è quello che va da 18 a 49 anni, e le nuove trovate potrebbero riportare interesse in questo sport.

Nel frattempo The Rock ha accettato una sfida importante, e per fare il punto della situazione ecco i migliori match 2020 della WWE.