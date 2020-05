WWE, ecco i motivi della rottura tra John Cena e Nikki Bella

Mentre il mondo del wrestling è ancora sconvolto dalla tragica scomparsa di Shad Gaspard, ad alleggerire l'atmosfera ci pensa il gossip, con le dichiarazioni di Nikki Bella, ex star della WWE ed ex compagna del famosissimo John Cena. Intervenuta su YouTube al programma Better Together di Maria Menounos, è tornata sulla fine della loro relazione.

Nikki Bella (all'anagrafe Stephanie Nicole Garcia-Colace) e John Cena si sono lasciati nel 2018, dopo una intensa relazione durata sei anni. Il motivo, a quanto pare, è stato il suo desiderio di maternità, non condiviso dal campione, che non aveva intenzione di avere figli.

"Nel complesso, la nostra relazione è stata davvero incredibile" ha raccontato Nikki Bella. "Eravamo due persone che volevano due vite diverse, me si sforzavano di averne una insieme."

Dopo molte insistenze, John Cena sembrava essersi convinto ad allargare la famiglia, "ma non era quello che voleva. Posso dirlo. E questo mi ha fatto pensare: voglio costringere qualcuno a diventare padre?"

Nikki ha continuato, ricordando che una volta il suo life coach le chiese: "E se John guardandosi indietro rimpiangesse tutto? Avreste questo bambino, avreste costruito questa vita. È quello che vuoi?". Fu quella la domanda che le fece capire che la loro relazione doveva terminare. "No, non è quello che voglio. Non voglio forzare qualcuno a cambiare se non è davvero ciò che vuole. Voglio che qualcuno venga da me e mi dica: Voglio avere un figlio con te, non vedo l'ora."

Cosa che si è puntualmente verificata. Nikki Bella, infatti, aspetta un bambino dal suo nuovo compagno, Artem Chigvintsev, conosciuto sul set di Ballando con le Stelle. Per ironia della sorte, anche sua sorella Brie Bella è in dolce attesa.