WWE, Nia Jax risponde alle polemiche social: 'I fan dal vivo sono un'altra cosa'

Nia Jax, wrestler della WWE ed ex campionessa del Raw Women Championship, ha commentato la reazione dei fan dopo l'incidente che ha causato l'infortunio alla testa di Kairi Sane.

"Credo che ogni persona o personaggio che pensa 'Oh, qualunque cosa dicano non mi da fastidio" in realtà stia mentendo. Perché io lavoro per ottenere l'approvazione del pubblico. Che si tratti di odio o amore, voglio la loro reazione" ha spiegato durante una recente intervista con TalkSPORT (via Comicbook.com).

La wrestler ha poi parlato della sua esperienza negativa con i social media: "Quando sei su Twitter e vedi le reazioni di continuo, possono sicuramente farti un po' male. A volte tutto quello che vedi è negatività. Ma quando faccio un passo indietro e mi immergo nell'universo della WWE - come quando vedo la folla e i fan - so che su Twitter si tratta di una piccola percentuale che non ha niente di meglio da fare che odiare qualcuno."

Come spiegato da Nia Jax, però, i fan che incontra fuori dal web si comportano in modo ben diverso: "Dal vivo i fan sono molto accoglienti, generosi e comprensivi. Non ho avuto altro che feedback positivi da loro e ne sono davvero grata."

Per altre notizie sul mondo della WWE, vi rimandiamo ai vincitori delle ultime sfide della NXT e alle novità sul ritiro di The Undertaker e la docuserie The Last Ride.