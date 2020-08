WWE, Nick Khan è il nuovo presidente: tutti i dettagli

Nella giornata di mercoledì 5 agosto la WWE ha annunciato di aver scelto Nick Khan, ex capo del settore televisivo della Creative Artists Agency (CAA), come nuovo presidente e Chief Revenue Officer (direttore delle entrate), che si rapporterà direttamente col CEO Vince McMahon. L'annuncio è stato dato attraverso un comunicato.

"Khan, ex avvocato praticante" si legge nel testo, "è passato all'International Creative Management (ICM) nel 2006, dove ha lanciato il suo dipartimento Sports Media e ha rappresentato i più grandi nomi delle trasmissioni sportive. Nel 2012 è passato alla CAA, dove è stato a capo del dipartimento televisivo. Durante la sua permanenza, Khan ha continuato a rappresentare le principali emittenti televisive mentre rappresentava anche WWE, Southeastern Conference (SEC), Top Rank Boxing e altri."

Nel comunicato si legge anche un commento di Vince McMahon. "Nick è un dirigente con una profonda conoscenza della nostra attività e una comprovata esperienza nel generare valore significativo per le produzioni sportive e di intrattenimento. [...] Lo stile di gestione e il comportamento personale di Nick sono perfetti per la cultura imprenditoriale della WWE e si adatterà perfettamente al nostro straordinario team di gestione."

Da parte sua, Nick Khan ha dichiarato: "Non vedo l'ora di espandere il mio rapporto con Vince McMahon e l'intero team della WWE, e di diventare un membro a tempo pieno della famiglia WWE. È raro avere l'opportunità di lavorare in un'azienda che non solo è leggendaria in ciò che ha già realizzato, ma è anche pronta a entrare in una fase senza precedenti di crescita ed espansione."

Per altri aggiornamenti sul mondo del wrestling e sulla WWE, rimandiamo alla lista dei 10 migliori match dell'anno e alla notizia dello sbarco di Undertaker su TikTok.