WWE: novità sul ritorno di AJ Styles a RAW, come cambiano i piani?

L'ultima volta che i fan della WWE hanno visto AJ Styles, il wrestler era caduto sotto i colpi di The Undertaker, durante il Boneyard Match a WrestleMania 36. Styles è apparso numerose volte sul suo canale Mixer ma non si è mai fatto menzione tornasse nella WWE. Tuttavia settimana scorsa era stata annunciata la sua presenza Monday Night RAW.

Ora i piani della WWE potrebbero essere cambiati:"Penso che sia certamente una possibilità" ha dichiarato Dave Meltzer "L'idea originale era di tenerlo fuori più a lungo. Ma con gli ascolti in calo... [...] Quindi è disposto a tornare".

Dave Meltzer ha confermato che i match Money in the Bank si svolgeranno simultaneamente presso il quartier generale della WWE a Stamford, nel Connecticut e saranno pre-registrati prima dello show di domenica.



Meltzer non ha confermato che i match siano già stati pre-registrati, come diverse indiscrezioni avevano lasciato intendere nei giorni scorsi.

"Il match era differente" ha spiegato AJ Styles "Vi ho detto che sarebbe successo. Sono rimasto molto soddisfatto. Penso che la maggior parte dei fan del wrestling, l'universo WWE, ne sia felice. Per ogni 100 fan ce n'erano forse due o tre a cui non piaceva".

In questi giorni John Cena ha fatto visita ad un bambino malato di cancro e fan del wrestling. Inoltre sono stati svelati i nomi dei wrestler della WWE più pagati nel 2020.