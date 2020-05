WWE, nuovi dettagli sul contratto di The Undertaker

Se Dwayne Johnson ha passato il testimone alla figlia, The Undertaker non sembra avere intenzione di abbandonare i riflettori della WWE.

Del resto è uno dei wrestler più famosi al mondo ed è recentemente tornato alla ribalta con Undertaker The Last Ride, serie televisiva che ne ha approfondito la personalità e l'instancabile voglia di vincere. La sua vita lavorativa continua anche al di fuori dello schermo però, nonostante ci fossero i primi indizi per un ritiro. Mark Calaway inizia infatti ad essere un vero e proprio veterano del ring: ormai cinquantacinquenne, avrebbe dovuto iniziare a tenere un profilo più basso già nel 2019, con la sua partecipazione a Between The Ropes, ma la WWE decise di interrompere il progetto e di fargli firmare un nuovo contratto fino ad oggi tenuto segreto.

Come riportato da Wrestling Observer Newsletter, il nuovo accordo lo lega all'azienda per altri 14 anni, una sorta di record per gli standard contrattuali dell'ambiente. Ovviamente è difficile immaginarlo ancora sul ring nel 2034, ma probabilmente la star continuerà a lavorare in una veste diversa. Mai dire mai però, perché Undertaker ha dimostrato di poter sopravvivere a tutto e a tutti.

Intanto i fan sono apparsi entusiasti per il primo episodio di The Last Ride e sicuramente lo sosterranno nello scontro con AJ Styles.