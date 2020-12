WWE, il nuovo nome della fazione di Johnny Gargano è un omaggio a The Mandalorian

Grazie anche all'aiuto di Austin Theory, Johnny Gargano è riuscito a riconquistare il titolo di campione nordamericano nell'edizione 2020 di NXT TakeOver: WarGames. Per festeggiare l'evento, si è ripresentato sul ring per ufficializzare il nuovo nome del suo clan. Si tratta di un riferimento che farà felici i fan di Star Wars: The Mandalorian.

La nuova fazione di Johnny Gargano, composta anche da Candice LeRae, Indi Hartwell e lo stesso Austin Theory, è ora nota come The Way, termine che si rifà a uno degli slogan del live-action in streaming su Disney+.

Per chi non lo sapesse, infatti, "This is the way" (in italiano "questa è la via") è una frase ripetuta spesso, soprattutto da Din Djarin, e sta a indicare la strada da seguire secondo il credo mandaloriano. Johnny Gargano e Candice LeRae, del resto, non hanno mai fatto mistero, anche sul ring, della loro passione per il franchise Star Wars.

Dopo il Team McAfee e Undisputed ERA, nasce così in NXT una nuova fazione, e i fan non vedono l'ora di scoprire cos'altro riserverà il futuro.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato annunciato quale sarà il primo evento WWE NXT del 2021, mentre Triple X ha confermato che The Undertaker avrà presto un nuovo ruolo nella WWE. Nel tweet in calce alla notizia, trovate invece un fotogramma della presentazione di The Way.