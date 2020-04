WWE, ecco il nuovo nome che Killer Kross userà in NXT

Chi ha assistito all'episodio di NXT di ieri sera ha avuto una succosa anticipazione del debutto di Scarlett Bordeaux e Killer Kross, con quest'ultimo che ha teso un'imboscata a Tommaso Ciampa alle sue spalle. È stato un ottimo modo per creare una nuova faida, e in occasione del suo debutto ufficiale Killer Kross si presenterà con un nuovo nome.

Secondo il merchandising ufficiale di WWE Shop, il nuovo ring name di Kevin Kesar sarà Karrion Kross.

Il cambio di nome per lottatori che arrivano da altre compagnie non è inusuale, e questo è anzi uno dei cambiamenti meno drastici. Karrion Kross si adatta maggiormente allo stile WWE, dando al personaggio un tocco di mistero e al contempo rendendolo più politicamente corretto eliminando quel "killer" che avrebbe magari fatto storcere un po' il naso.

In questo momento non sappiamo se anche Scarlett Bordeaux cambierà il suo ring name, ma è possibile che almeno in parte venga modificato anch'esso. L'essenza del personaggio, in ogni caso, resterà la stessa.

