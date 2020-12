WWE NXT: Annunciato il primo evento che si terrà nel 2021

Mentre si parla di un eventuale evento crossover della WWE, vi segnaliamo quello che sarà il primo appuntamento per tutti i fan del wrestling che si terrà nel 2021 e che sarà prodotto e organizzato da NXT.

In calce alla notizia potete leggere il tweet condiviso dall'account ufficiale della WWE NXT, che ha finalmente iniziato a svelare ai numerosi appassionati quali saranno i prossimi impegni per la federazione di wrestling. Scopriamo quindi che il prossimo sei gennaio andrà in onda su USA Network l'evento intitolato "NXT New Year's Evil", anche se per ora non è stato ancora condiviso quali saranno gli atleti che si esibiranno durante questo particolare episodio della storyline creata dai dirigenti della WWE.

Nel messaggio presente su Twitter è possibile vedere una breve gif dedicata all'evento insieme a questo commento: "Che il nuovo anno sia... Evil. Non perdete il New Year Evil della WWE NXT che andrà in onda il 6 gennaio 2021 su USA Network". Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni riguardo questo appuntamento importante per i fan del wrestling. Inoltre sono appena andati in onda tre match della WWE dedicati all'esercito americano, infine chiudiamo la notizia segnalandovi questa intervista a Lillian Garcia, celebre presentatrice della WWE.