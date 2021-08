WWE, Paige potrebbe andar via prima del previsto: 'Non so se mi rinnoveranno il contratto'

L'ex-star WWE Paige è stata spesso al centro del dibattito online, dopo le sue parole sul divieto ai wrestler di apparire su Twitch e, più recentemente, perla sua sospensione proprio dal servizio di live streaming. Adesso, però, un'altra domanda sorge, dopo che i fan non la vedono da un po' sulla WWE Television: tornerà in TV o andrà via?

La wrestler è ancora sotto contratto con la compagnia, e nel 2019 avevamo saputo che Paige aveva firmato un pluriennale, che, secondo alcune voci, scadrebbe nel 2023. Non è però propriamente esatto, perché su Twitch Paige ha recentemente dichiarato che il suo contratto scadrà tra meno di un anno. "Il mio contratto scade a Giugno del prossimo anno" ha detto, "chissà se vorranno farmi un nuovo contratto? Chi può dirlo? Se lo facessero, mi piacerebbe fosse coinvolto anche Twitch." Una prospettiva interessante.

Per quanto riguarda, invece, la TV, l'ultima volta che abbiamo visto la wrestler è stato nel 2020, in occasione del WWE Backstage, poi tornato con degli speciali pay-per-view nel 2021. Se ricordate, Paige si era ritirata dalla WWE nel 2018, dopo l'ennesimo infortunio al collo. Tuttavia i suoi recenti post riguardo i suoi allenamenti e lo stato del suo collo, riaccendono le speranze.

"Ragazzi, sto diventando più forte. Sto facendo squat di nuovo con 185 libbre," ha scritto su Twitter con entusiasmo Paige. "So che non è una tonnellata, ma è un grande risultato per me che ero preoccupata di fare qualsiasi cosa in palestra a causa del mio collo. Ma adesso sta meglio. Sono così orgogliosa di me stessa." Un post che fa ben sperare, perché non dimentichiamo che Edge dopo l'infortunio al collo e alla colonna, che lo aveva costretto a ritirarsi, è tornato dopo anni ed è ancora attivo. Quindi mai dire mai.

Ora resta da capire cosa succederà con il contratto della wrestler, in scadenza il prossimo anno, e se la WWE penserà di fare un accordo coinvolgendo anche Twitch. Vedremo. Voi cosa ne pensate?