WWE, Paige è stata sospesa da Twitch: 'Ma tornerò presto'

L'ex-star WWE Paige è andata incontro ad una piccola disavventura online in questi giorni: la wrestler si è infatti trovata ad essere bannata da Twitch per motivi inizialmente poco chiari, ma che sembrano riconducibili ad una violazione del copyright avvenuta durante l'ultima delle sue dirette.

Paige, che di recente ha reagito alla decisione della WWE di impedire ai wrestler di apparire su Twitch, ha più volte intrattenuto i propri follower con dirette di vario genere, tra cui dei watch party in cui guardare insieme alcuni dei suoi film preferiti.

L'ultima live, dedicata al film Scemo & Più Scemo, ha però causato qualche problema alla nostra: durante la diretta la trasmissione è infatti stata improvvisamente interrotta, con l'account di Paige che da quel momento è risultato non più raggiungibile. Il problema è sorto probabilmente a causa del film trasmesso, non idoneo ai Prime Watch Party di Twitch: un dettaglio che ha fatto sì che Paige venisse presumibilmente segnalata per violazione del copyright.

"Tornerò molto presto" è stato il commento di Paige al riguardo: trattandosi della prima sospensione, d'altronde, è piuttosto improbabile che l'account dell'ex-WWE Divas venga bannata in modo permanente. Per circa un mese, però, i fan di Paige resteranno presumibilmente privi delle sue live.