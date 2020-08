WWE, paura per Sonya Deville: qualcuno ha provato a rapirla, arrestato lo stalker

Mentre prosegue la rivalità con Mandy Rose, Sonya Deville ha dovuto affrontare una minaccia molto più grande, che purtroppo non ha niente a che vedere con la spettacolarità e la finzione della WWE.

Secondo quanto riportato da Tampa Bay Times, un uomo si è introdotto in casa della wrestler di prima mattina con "l'intento di rapire la proprietaria di casa a Lutz (Florida)". Non l'aveva mai incontrata di persona, ma sembra proprio che la stalkerasse sui social media da anni.

L'ufficio dello sceriffo locale ha riportato che il sospetto ha iniziato ad appostarsi nei pressi dell'abitazione intorno a mezzanotte, riuscendo poi a "creare un varco nel vetro del patio" e rimanendo lì in attesa per quattro ore, in ascolto. Quando Daria Berenato (questo il vero nome della lottatrice) è andata a dormire, lui ha fatto irruzione mettendo fuori gioco il sistema di allarme. Per fortuna la donna si è accorta di ciò che stava accadendo ed è riuscita a mettersi in salvo in auto, per poi chiamare i soccorsi.

Il malintenzionato era ancora all'interno della casa quando la polizia è arrivata, trovandolo in possesso di un coltello, di nastro adesivo e di fascette per legare oggetti. Sarebbe stato lui stesso ad aver ammesso le sue intenzioni alla fine: voleva prenderla in ostaggio.

Sonya ha deciso di commentare l'accaduto su Twitter: "Grazie a tutti per il vostro amore e per la vostra preoccupazione. È stata un'esperienza davvero spaventosa, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Un ringraziamento speciale all'ufficio dello sceriffo di Hillsborough County per la loro tempestività e per la loro assistenza".

