WWE, ecco perché Goldberg è apparso al Thunderdome

Bill Goldberg è stato una delle più grandi super star nel mondo del wrestling professionistico, riuscendo a crearsi un'incredibile carriera sia nella WWE che nella WCW. Nelle scorse ore è apparso a sorpresa al Thunderdome nel corso dell’ultimo episodio di Smackdown, e in molti si sono chiesti cosa ci sia dietro questa partecipazione.

Ring Side News supposto che questa sua comparsata non sia legata in nessun modo ad un suo possibile ritorno sul ring. Anche se Goldberg ha ancora un contratto con la WWE, la sua apparizione al Thunderdome dipenderebbe esclusivamente dall’inizio della nuova stagione dello show. Pare infatti che la Fox abbia chiesto a molte leggende del wrestling di partecipare virtualmente a questo evento e, Goldberg ha dato la sua disponibilità che però non starebbe a significare in nessun modo un suo ritorno sul quadrato, almeno per ora.

Goldberg aveva confermato la sua apparizione al WWE Friday Night Smackdown tramite il suo account Instagram ufficiale, rivelando tutto il suo interesse per l'Universal Championship Match tra Roman Reigns e Braun Strowman. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

Intanto John Cena ha rassicurato i suoi fan, rivelando che la sua carriera nel mondo del wrestling non è di certo finita nonostante le nuove avventure cinematografiche.