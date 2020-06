WWE, ecco perché non c'è mai stata una sfida tra Steve Austin e Hulk Hogan

L'ultimo episodio del podcast Grillin' JR di Jim Ross e Conrad Thompson è stato dedicato a "Stone Cold" Steve Austin e alla sua decisione di abbandonare la WWE nel 2002. La discussione è caduta anche sull'assenza, nel corso degli anni, di una sfida tra Austin e un'altra leggenda del wrestling, Hulk Hogan.

Secondo Ross, la scelta di non affrontarsi è dovuta a Steve Austin e alla sua convinzione che non ne sarebbe venuto fuori un bel match, a causa dei loro stili di combattimento apparentemente inconciliabili.

"Austin credeva che il suo stile e quello di Hulk fossero come olio e acqua" ha spiegato. "Semplicemente non ha sentito l'intesa. Austin non ha mai fatto buoni incontri, ma solo grandi incontri."

Così, la grande sfida non c'è stata "perché Steve Austin non ha insisito", ha concluso Jim Ross. Peccato, perché molti fan avrebbero fatto carte false per assistere a un match del genere.

Nel 2019, tra l'altro, Stone Cold ha ospitato Hulk Hogan al suo Steve Austin Show, ammettendo di essersi pentito per non aver mai organizzato l'incontro. In ogni caso, se non c'è mai stato un vero faccia a faccia, i due hanno condiviso una volta il ring in un episodio di Raw, quando Austin era in team con The Rock contro Hogan, Kevin Nash e Scott Hall.

Nel mondo del wrestling, recentemente anche John Cena si è schierato col movimento Black Lives Matter, mentre Zack Ryder ha rivelato un aneddoto sul suo licenziamento che lo ha fatto infuriare.