WWE: Perché Vince McMahon ha licenziato Shayna Baszler?

Oltre alla storia degli atleti WWE senza contratto, molti appassionati di wrestling sono curiosi di conoscere qualche retroscena in più sul licenziamento di Shayna Baszler, evento che ha stupito tutti i fan.

L'ultimo incontro in cui ha partecipato l'ex campionessa del NXT è stato quello andato in onda lo scorso 12 maggio, che si è risolto con una sua sconfitta. Da allora i fan non hanno più visto in azione la wrestler e secondo quanto afferma Dave Meltzer nella sua "Wrestlig Observer Newsletter" il motivo è Vince McMahon, convinto che lo stile di lotta di Shayna Baszler sia poco adatto alla WWE.

Ecco il commento di Dave Meltzer: "Shayna non rappresenta quello che Vince McMahon cerca nelle lottatrici di wrestling, per questo ha deciso di licenziarla e di non farla più apparire in televisione". Non tutti erano d'accordo con le decisione di Vince McMahon, in particolare Paul Heyman, in molti credono quindi che divergenze sulla gestione dei nuovi nomi del wrestling potrebbero essere tra i motivi che hanno portato al licenziamento di Paul, considerando anche la grande ammirazione che provava per l'ex lottatrice di MMA.

Gli addii nel mondo del wrestling non sono ancora finiti: sembra infatti che anche Kairi Sane abbia deciso di ritirarsi dalla WWE.