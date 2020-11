WWE, i piani di Rey Mysterio per il ritiro: ecco tutti i dettagli

Il nome di Rey Mysterio è entrato nella leggenda del World Wrestling Entertainment ma ormai la star sta pensando davvero al suo 'pensionamento' dalla WWE? Di recente il figlio Dominik è stato inserito nelle trame della WWE, forse un segnale del passaggio di testimone da padre a figlio, che ha lottato contro Seth Rollins al Summer Slam.

Nel podcast Chasing Glory, sia Rey che suo figlio Dominik erano ospiti e Mysterio sr. ha raccontato come l'età avanzata ha influenzato le sue abilità nel wrestling:"Compirò 45 anni a dicembre. E non mi vedo oltre i 50 anni, questo è certo. Il mio corpo si sente benissimo in questo momento. Ho seguito nuovi metodi di terapia: cellule STEM, camere iperbariche, camere criogeniche, CBD, molte cose che mi avvantaggiano. Penso che questo mi abbia conferito maggior longevità".



Al momento i pensieri sul ritiro di Mysterio sembrano interrotti:"Sicuramente, sì [voglio andare in pensione]. Una volta entrato qui [nella WWE] non puoi andare più alto di questo. Ed è qui che ho sempre immaginato di terminare la mia carriera. Il mio match di ritiro? Non lo so, ci sono molte opzioni".

Rey Mysterio fa parte della WWE dal 2002, dopo aver fatto parte del World Championship Wrestling e di altre leghe durante la carriera.

Oltre al suo lavoro sul ring, Rey Mysterio ha anche una serie animata che vedrà il wrestler mascherato combattere contro minacce molto più grandi di qualsiasi altra minaccia all'interno della WWE.



Qualche mese fa Rey Mysterio ha avuto problemi ad un occhio e ha rischiato di perderlo dopo un incidente in un incontro.

A luglio i medici hanno dato l'ok a Rey Mysterio per tornare sul ring e combattere.