WWE, quali sono i piani per Roman Reigns, Strowman e The Fiend? Facciamo chiarezza

Come abbiamo avuto modo di vedere di recente, Roman Reigns ha fatto il suo ritorno in grande spolvero al WWE Summerslam, entrando sul ring dopo un match tra "The Fiend" Bray Wyatt e Braun Strowman e mettendoli entrambi al tappeto. In molti però avranno notato un cambiamento del suo carattere e si domandano come questo influirà sui prossimi match.

Ma se Reigns dopo essere divenuto il nuovo "Paul Heyman Guy" si appresta ad essere accolto tra le fila degli heel della compagnia, Bray Wyatt con il suo alter ego The Fiend sembra voler intraprendere il percorso opposto, essendo pronto ad essere utilizzato come baby face a tutti gli effetti.

Lo stesso percorso di Big Dog sembra essere stato riservato anche a Braun Strowman dopo il complesso incontro con Wyatt in cui, ha potuto contare sull'apporto della sempre presente Alexa Bliss. La WWE dovrà inventarsi sicuramente qualcosa di molto interessante per dare un significato a tutti questi cambiamenti ed è certo che Roman Reigns tornerà a regnare su Smackdown come suo campione assoluto e indiscusso.

Intanto Dominik Mysterio ha fatto il suo esordio in Summerslam, di certo l'incontro con Seth Rollins non è stato molto fortunato e, di recente ha mostrato sui social la maschera insanguinata con grande orgoglio e anche il profondo taglio riportato sulla testa.