WWE: i problemi tra Brie Bella e il marito sono al centro del loro reality show

Dopo lo show WWE su Undertaker vi parliamo di un'altra serie incentrata su un'atleta di wrestling: Total Bellas, reality in cui scopriamo alcune curiosità e retroscena della vita di Brie Bella e della sua famiglia.

Parlando ai microfoni di TV Guide la protagonista del reality ha rivelato che non era nelle sue intenzioni mostrare la sua vita di coppia agli spettatori, preferendo lasciare certi argomenti privati: "Non si è mai preparati per un reality, Bryan ed io non volevamo mostrare quel lato del nostro matrimonio, ma è successo così una volta che le telecamere hanno iniziato a registrare, i produttori ci hanno subito chiesto, wow ma tu e Bryan siete sempre così distanti, siete felici? Così inizi a farti anche tu queste domande e capisci di non essere felice. Stiamo cambiando e stiamo diventando persone diverse, ma Bryan ed io dobbiamo andare avanti, perché devi continuare a mostrare questa parte della tua vita di coppia e sappiamo che molte famiglie con figli devono superare questo tipo di problemi".

