WWE, problemi fisici per Rey Mysterio: a rischio la sua partecipazione a RAW

Rey Mysterio è assente dal ring dallo 10 settembre e sebbene, il Draft 2021 lo ha portato con suo figlio Dominik al Monday Night Raw, Mr. 619 potrebbe non apparire in pubblico ancora per molto tempo a causa di un problema fisico.

Questo sabato, il wrestler avrebbe dovuto affrontare a Porto Rico la Bloodline in un match con più uomini, tuttavia la WWE l'ha rimosso dalla card dell'evento. In una nota si legge: "Rey Mysterio non ha preso parte a SmackDown per un problema fisico non meglio precisato e ha dovuto saltare anche il live event di sabato sera in cui avrebbe dovuto affrontare la Bloodline in un match a più uomini".

Dunque non è ancora chiara la natura di questo disturbo fisico ma pare che sia abbastanza grave, tanto che Rey Mysterio non ha ricevuto l'autorizzazione medica a salire sul ring. Questo dunque complica le cose anche per una sua eventuale apparizione a Raw. Naturalmente, potrebbe comunque apparire come manager di suo figlio Dominik.

Intanto nel mondo del wrestling continua a tenere banco il caso Ric Flair. Dopo le accuse emerse a suo carico in Dark Side of the Ring, nessun network collegato alla WWE vuole più ospitare Nature Boy. Dal canto suo Rob Van Dam ha detto che le sue parole sono state manipolate, tentando quindi di di divincolarsi da questa spinosa questione.