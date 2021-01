WWE: Quali wrestler potranno apparire nella Royal Rumble? Scopriamolo

Uno degli eventi più importanti della WWE è ormai alle porte: ci riferiamo alla Royal Rumble 2021, che gli appassionati di wrestling aspettano con trepidazione. Ecco un elenco degli atleti che potrebbero fare una comparsa durante il match.

Come sapete nel corso dell'evento si sfideranno alcuni dei wrestler più famosi, tra cui Drew McIntyre, Triple H, Rey Mysterio e molti altri. Ovviamente, come le edizioni precedenti, anche quella di quest'anno sarà piena di sorprese, ecco quindi la lista degli atleti che potrebbero stupire i fan partecipando alla competizione, magari ribaltando le sorti del possibile vincitore:

Edge

Becky Lynch e Seth Rollins

Ronda Rousey

Brock Lesnar

Rhea Ripley

Jay White

Non resta che aspettare per scoprire se uno di loro salirà sul ring della Royal Rumble, evento che si terrà nella WWE Thunderdome all'interno del Tropicana Field nella cittadina di St. Petersburg in Florida. Lo scontro andrà in onda il prossimo 31 gennaio, trasmesso durante la WrestleMania 37. I fan del wrestling hanno già iniziato a discutere su Twitter riguardo, fateci sapere con un commento alla notizia chi secondo voi potrebbe fare una comparsa a sorpresa.

